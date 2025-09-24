यूट्यूब ने कोविड-19 और चुनाव की फर्जी खबरें चलाने के लिए कई चैनल्स को बैन कर दिया था (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब आजीवन बैन हुए चैनल फिर करेगी बहाल, जानिए क्यों किए गए थे बंद

क्या है खबर?

यूट्यूब की ओर से कोविड-19 और चुनाव संबधी गलत सूचनाओं के लिए आजीवन बैन किए गए अकाउंट्स जल्द फिर से बहाल हो सकते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म आवेदन करने की अनुमति देगा। अल्फाबेट के वकील डैनियल डोनोवन ने अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी के अध्यक्ष जिम जॉर्डन को लिखे एक पत्र में इस बदलाव की पुष्टि की है। बहाली प्रक्रिया सभी अकाउंट्स को ऑटोमैटिक चालू नहीं करेगी, लेकिन उन लोगों लिए रास्ता प्रदान करेगी, जो खत्म हो चुकी नीतियों से प्रभावित है।