यूट्यूब आजीवन बैन हुए चैनल फिर करेगी बहाल, जानिए क्यों किए गए थे बंद
क्या है खबर?
यूट्यूब की ओर से कोविड-19 और चुनाव संबधी गलत सूचनाओं के लिए आजीवन बैन किए गए अकाउंट्स जल्द फिर से बहाल हो सकते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म आवेदन करने की अनुमति देगा। अल्फाबेट के वकील डैनियल डोनोवन ने अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी के अध्यक्ष जिम जॉर्डन को लिखे एक पत्र में इस बदलाव की पुष्टि की है। बहाली प्रक्रिया सभी अकाउंट्स को ऑटोमैटिक चालू नहीं करेगी, लेकिन उन लोगों लिए रास्ता प्रदान करेगी, जो खत्म हो चुकी नीतियों से प्रभावित है।
पात्रता
कौन से अकाउंट्स होंगे चालू?
यूट्यूब ने एक्स पर कहा कि पायलट कार्यक्रम उन क्रिएटर्स के समूह तक सीमित रहेगा, जिन्हें कंपनी की ओर से हटा दिए नियमों के तहत बंद किया था। यह फैसला अमेरिका में कांग्रेस के रूढ़िवादी सदस्यों की बढ़ती आलोचना के बाद लिया गया है। इन नियमों के तहत डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, FBI के उप निदेशक डैन बोंगिनो और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर सहित कई बड़ी हस्तियाें के अकाउंट्स बैन किए थे।
दबाव
दबाव में हटाए गए थे वीडियो
डोनोवन के पत्र में उल्लेख किया गया है कि महामारी के दौरान यूट्यूब ने कोविड-19 संबंधी वीडियो तो हटा दिए, लेकिन कुछ वीडियो जो बाइडन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में हटाए गए। इस दबाव को अस्वीकार्य और गलत बताते हुए डोनोवन ने जोर देकर कहा कि प्लेटफॉर्म ने अपनी कोविड संबंधी गलत सूचना नीति को दिसंबर, 2024 तक समाप्त कर दिया। यूट्यूब का कहना है कि वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।