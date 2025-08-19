फॉक्सकॉन अब ऐपल से आगे बढकर AI के क्षेत्र में दे रही विशेष ध्यान

विश्लेषकों का मानना है कि फॉक्सकॉन की स्मार्टफोन व्यवसाय पर भारी निर्भरता लंबे समय से एक जोखिम रही है। नए आईफोन की मांग साल दर साल धीमी होती जा रही है, जिससे कंपनी की आय पर असर पड़ा है। लगभग 2 दशक पहले शुरू हुए आईफोन उत्पादन से फॉक्सकॉन को पहचान मिली थी, लेकिन बदलते बाजार और कमजोर मांग ने कंपनी को अन्य क्षेत्रों में अवसर तलाशने की ओर धकेला।

अन्य

नए क्षेत्रों में सफलता

इस जोखिम से बचने के लिए अध्यक्ष यंग लियू ने 2019 से AI सर्वर, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया। हालांकि, EV और चिप्स से अभी बड़ी आय नहीं हो पाई है, लेकिन AI सर्वर कारोबार ने कंपनी को मजबूती दी है। फॉक्सकॉन अब एनवीडिया की सबसे बड़ी सर्वर निर्माता बन चुकी है। 2022 के अंत में ChatGPT की लोकप्रियता से AI क्षेत्र में बढ़त हासिल करने की इसकी शुरुआती रणनीति सफल साबित हो रही है।