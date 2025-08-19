सभी डाकघरों में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी लागू, जानिए क्या मिलेगा फायदा

फायदा

डाक डिलीवरी में होगा सुधार

APT की शुरुआत तेज, स्मार्ट और ग्राहक-केंद्रित डाक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई प्रणाली अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और तेज सर्विस डिलीवरी प्रदान करती है। तकनीक 2.0 डाक सेवाओं को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों में प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। यह वास्तविक समय में निर्णय लेने, ई-कॉमर्स क्षमता बढ़ाने, परिचालन लागत कम करना, मोबाइल से कहीं भी और कभी भी डिलीवरी की सुविधा देता है।