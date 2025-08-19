सभी डाकघरों में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी लागू, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार (19 अगस्त) को भारतीय डाकघर की ओर से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) को देशभर में लागू करने की घोषणा की है। यह पहल IT 2.0 के तहत भारत के डिजिटल परिवर्तन का एक हिस्सा है, जिसमें 5,800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। APT का लक्ष्य भारतीय डाक को तेज और अधिक कुशल बनाने के साथ ही लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स में इसकी क्षमताओं को बढ़ाना है।
फायदा
डाक डिलीवरी में होगा सुधार
APT की शुरुआत तेज, स्मार्ट और ग्राहक-केंद्रित डाक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई प्रणाली अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और तेज सर्विस डिलीवरी प्रदान करती है। तकनीक 2.0 डाक सेवाओं को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों में प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। यह वास्तविक समय में निर्णय लेने, ई-कॉमर्स क्षमता बढ़ाने, परिचालन लागत कम करना, मोबाइल से कहीं भी और कभी भी डिलीवरी की सुविधा देता है।
UPI भुगतान
UPI से भुगतान की मिलेगी सुविधा
ग्राहक अब QR कोड स्कैन करके UPI-आधारित डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जिससे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, पार्सल, अंतरराष्ट्रीय मेल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जैसी कई सेवाओं के लिए नकदी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसमें सेल्फ-बुकिंग, पिक-अप और ड्रॉप सुविधाओं और एकीकृत UPI भुगतान के साथ खुदरा और थोक ग्राहक सहायता शामिल है। APT सभी 1.64 लाख डाकघरों में परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए UPI भुगतान और रीयल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं लेकर आया है।