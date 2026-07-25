कंफर्ट कंपैनियंस का AI दोस्त खत्म कर रहा बुजुर्गों का अकेलापन

यवॉन, रोजी को अपना दोस्त मानती हैं। वह बताती हैं कि रोजी से हुई बातचीत ने उन्हें अपने पुराने शौक फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

यह ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों को अलग-अलग व्यक्तित्व वाले चैटबॉट्स से जोड़ने का मौका देता है, ताकि हर कोई अपनी पसंद का साथी चुन सके।

इसे प्राइवेसी का खास ध्यान रखकर बनाया गया है। इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता और इस्तेमाल करने वाला खुद तय करता है कि यह ऐप कब चालू रहेगा।

कंफर्ट कंपैनियंस बनाने वाली टीम का कहना है कि यह ऐप उन मौकों पर मदद करता है, जब असल जिंदगी में कोई साथ देने वाला न हो। इसका मकसद इंसानी रिश्तों की जगह लेना बिल्कुल नहीं है। टीम को उम्मीद है कि वे ऐसे और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ा पाएंगे, जिन्हें सहारे की जरूरत है।