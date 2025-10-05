OpenAI के सोरा के नकली ऐप्स की भरमार, डाउनलोड करने से पहले हो जाएं सावधान

ChatGPT निर्माता OpenAI ने हाल ही में अपना सोरा 2 मॉडल लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के इस वीडियो जेनरेशन टूल ने लोकप्रियता हासिल की है। इस कारण ऐपल ऐप स्टोर पर नकली ऐप्स की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ये ऐप्स सोरा की ब्रांडिंग, इंटरफेस और वादों की नकल करते हैं, जो कई देशों में दिखाई दे रहे हैं। यूजर्स में यह भ्रम पैदा कर देते हैं कि वे आधिकारिक वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं।

कारण इस कारण बन रहे नकली ऐप्स सोरा 2 टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से यथार्थवादी, AI से वीडियो क्लिप बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। वायरल डेमो और क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण ने इसे कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। 9to5Mac की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपर्स ने चर्चा का लाभ उठाने के लिए समान नाम, लोगो और यहां तक कि नकली स्क्रीनशॉट वाले ऐप्स जारी करने की होड़ लगा दी है।

धोखाधड़ी ऐसे की जा रही धोखाधड़ी कुछ क्लोन सीमित कार्यक्षमता प्रदान करते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से धोखाधड़ी वाले होते हैं, जो यूजर्स से ऐसी सुविधाओं के लिए शुल्क लेते हैं, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। सोर 2 क्लोन की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर ऐप स्टोर मॉडरेशन और ऐपल जैसे प्लेटफॉर्म की भ्रामक ऐप्स का पता लगाने और उन्हें हटाने की क्षमता पर बहस छेड़ दी है। कई नकली ऐप्स को हटा दिया है, फिर भी नए ऐप्स आते रहते हैं।