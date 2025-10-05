xAI का ग्रोकिपीडिया जल्द देगा दस्तक, एलन मस्क ने की पुष्टि
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने उनकी xAI कंपनी की ओर से विकसित विकिपीडिया के प्रतिद्वंदी ग्रोकिपीडिया का प्रारंभिक बीटा वर्जन 2 सप्ताह में पेश करने की पुष्टि की है। उन्होंने यह घोषणा 5 अक्टूबर को एक्स अकाउंट के माध्यम से एक यूजर के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए की है। इसमें आगामी रिलीज और प्लेटफॉर्म के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। पिछले दिनों मस्क ने विकिपीडिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रोकिपीडिया लाने का खुलासा किया था।
खासियत
पोस्ट में किया यह दावा
@amXFreeze अकाउंट के अनुसार, ग्रोकिपीडिया का उद्देश्य मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ज्ञान स्रोत बनना है, जिसके उपयोग पर कोई सीमा नहीं है। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि यह प्लेटफॉर्म मस्क के ग्रोक AI चैटबॉट का उपयोग विकिपीडिया जैसे स्रोतों का विश्लेषण करने, झूठ या अर्धसत्य की पहचान करने और पूर्ण संदर्भ प्रदान करने के लिए प्रविष्टियों को फिर से लिखने के लिए करेगा।
पुष्टि
नहीं हुई ग्रोकिपीडिया की खासियतों की पुष्टि
सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रोकिपीडिया को पूरी तरह से सच्चाई के लिए बनाया गया और पूर्वाग्रह या छिपे हुए एजेंडे से मुक्त बताया गया है और सत्यापित और सटीक जानकारी देने के तरीके के रूप में प्रथम-सिद्धांत तर्क पर जोर दिया है। इस पोस्ट में बताई गई ग्रोकिपीडिया की खासियतों की मस्क या xAI की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शुरुआती बीटा में कौनसी कार्यक्षमताएं शामिल की जाएंगी।
ट्विटर पोस्ट
एलन मस्क ने क्या किया पोस्ट?
Version 0.1 early beta of Grokipedia will be published in 2 weeks https://t.co/M6VrGv8zp5— Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025