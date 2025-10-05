ग्रोकिपीडिया को विकिपीडिया का बेहतर विकल्प माना जा रहा है (तस्वीर: एक्स/@amXFreeze)

xAI का ग्रोकिपीडिया जल्द देगा दस्तक, एलन मस्क ने की पुष्टि

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने उनकी xAI कंपनी की ओर से विकसित विकिपीडिया के प्रतिद्वंदी ग्रोकिपीडिया का प्रारंभिक बीटा वर्जन 2 सप्ताह में पेश करने की पुष्टि की है। उन्होंने यह घोषणा 5 अक्टूबर को एक्स अकाउंट के माध्यम से एक यूजर के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए की है। इसमें आगामी रिलीज और प्लेटफॉर्म के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। पिछले दिनों मस्क ने विकिपीडिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रोकिपीडिया लाने का खुलासा किया था।