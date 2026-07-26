एलन मस्क का 2036 तक AI से पैसे का महत्व खत्म होने का दावा

मस्क मानते हैं कि भविष्य में सबसे बड़ी समस्या महंगाई नहीं, बल्कि डिफ्लेशन होगी। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा सामान बनेगा कि कीमतें कम होती जाएंगी। उनके मुताबिक, इसका समाधान यह है कि सरकारें सीधे लोगों को नकद भुगतान करें।

जब उनसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या दूसरे सुरक्षा तंत्र की जरूरत के बारे में पूछा तो मस्क का ध्यान सीधे नकद आर्थिक मदद पर ही रहा।

हालांकि, इस बात को लेकर चिंताएं भी हैं कि अगर, काम-धंधे इतने बड़े पैमाने पर बदल जाते हैं तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या राजनीति तकनीक की इस तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी।