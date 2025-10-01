एलन मस्क जल्द लॉन्च करेंगे ग्रोकिपीडिया, विकिपीडिया को मिलेगी टक्कर
क्या है खबर?
एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ग्रोक इन दिनों विकिपीडिया जैसे एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसे 'ग्रोकिपीडिया' नाम दिया गया है। मस्क ने इसे विकिपीडिया का सीधा विकल्प बताया है। उनका कहना है कि विकिपीडिया पक्षपाती है और जानकारी को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए xAI इस नए प्लेटफॉर्म को बना रहा है ताकि लोग बेहतर, पारदर्शी और निष्पक्ष जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें।
सवाल
विकिपीडिया पर मस्क ने उठाया सवाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने विकिपीडिया की आलोचना करते हुए इसे पक्षपाती बताया। एक यूजर ने भी लिखा कि विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधारा वाले लोग नियंत्रण रखते हैं और बदलाव का विरोध करते हैं। इसी पर जवाब देते हुए मस्क ने ग्रोकिपीडिया बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह कदम ब्रह्मांड को समझने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में बेहद जरूरी है।
अन्य
पारदर्शी और ओपन प्लेटफॉर्म
मस्क ने कहा कि ग्रोकिपीडिया पूरी तरह ओपन सोर्स होगा और सभी लोगों के लिए बिना किसी सीमा के उपलब्ध रहेगा। यह xAI के चैटबॉट ग्रोक द्वारा संचालित होगा, जो पहले से एक्स की प्रीमियम सेवाओं में जुड़ा है। मस्क का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म विकिपीडिया से बेहतर होगा और इसमें पारदर्शिता, तटस्थता और तथ्यात्मक सटीकता पर खास ध्यान दिया जाएगा। उनका मानना है कि इससे ज्ञान तक पहुंच अधिक लोकतांत्रिक हो जाएगी।