एलन मस्क जल्द लॉन्च करेंगे ग्रोकिपीडिया, विकिपीडिया को मिलेगी टक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:53 pm Oct 01, 202506:53 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ग्रोक इन दिनों विकिपीडिया जैसे एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसे 'ग्रोकिपीडिया' नाम दिया गया है। मस्क ने इसे विकिपीडिया का सीधा विकल्प बताया है। उनका कहना है कि विकिपीडिया पक्षपाती है और जानकारी को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए xAI इस नए प्लेटफॉर्म को बना रहा है ताकि लोग बेहतर, पारदर्शी और निष्पक्ष जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें।