ऐपल आईफोन में ला सकती है ये 5 नए सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल आईफोन यूजर्स को खास और अलग अनुभव देने के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। अब कंपनी अपने आईफोन यूजर्स के लिए एक विशेष सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर पर काम कर रही है, जो मौजूदा आपातकालीन सेवाओं से कहीं आगे जाएगा। इस नई सुविधा में बिना नेटवर्क या वाई-फाई के नेविगेशन, सैटेलाइट के जरिए फोटो शेयरिंग और 5G NTN तकनीक का सपोर्ट शामिल होगा।

#1 अब बिना नेटवर्क के भी काम करेगा ऐपल मैप्स रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में यूजर्स ऐपल मैप्स का इस्तेमाल भी बिना मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई के कर सकेंगे। यह खास तकनीक सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होकर नेविगेशन की सुविधा देगी। इसके अलावा, ऐपल थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए एक API फ्रेमवर्क भी बना रही है, जिससे वे अपने ऐप्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी जोड़ सकेंगे। हालांकि, सभी ऐप्स और सेवाएं इस सुविधा के साथ संगत नहीं होंगी।

#2 अब आसमान की ओर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स को सैटेलाइट कनेक्टिविटी पाने के लिए फोन को आसमान की ओर करने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम फोन को जेब में, कार में या घर के अंदर भी सैटेलाइट से जोड़े रखेगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए ग्लोबलस्टार के सैटेलाइट सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत होगी, जिसके लिए एप्पल आर्थिक रूप से मदद कर रही है, ताकि सेवा को बेहतर बनाया जा सके।