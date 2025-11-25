ग्रोक 5 अगले साल लॉन्च होगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

एलन मस्क ने ग्रोक 5 की एडवांस गेमिंग क्षमताओं का दिया संकेत

क्या है खबर?

एलन मस्क ने अपने अगली जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ग्रोक 5 की एडवांस गेमिंग क्षमताओं का खुलासा किया है, जिसके 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक चुनौती पेश की, जिसका उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या ग्रोक 5 लीग ऑफ लीजेंड्स की किसी शीर्ष टीम को हरा सकता है। इसने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक AGI मॉडल सामान्य कम्प्यूटेशनल लाभों के बिना कोई ई-स्पोर्ट्स मैच जीत सकता है।