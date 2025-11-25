एलन मस्क ने ग्रोक 5 की एडवांस गेमिंग क्षमताओं का दिया संकेत
क्या है खबर?
एलन मस्क ने अपने अगली जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ग्रोक 5 की एडवांस गेमिंग क्षमताओं का खुलासा किया है, जिसके 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक चुनौती पेश की, जिसका उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या ग्रोक 5 लीग ऑफ लीजेंड्स की किसी शीर्ष टीम को हरा सकता है। इसने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक AGI मॉडल सामान्य कम्प्यूटेशनल लाभों के बिना कोई ई-स्पोर्ट्स मैच जीत सकता है।
चुनौती
मस्क ने चुनौती के लिए रखे 2 नियम
मस्क की पोस्ट में 2026 के मुकाबले को परिभाषित करने वाले 2 नियमों का विवरण दिया गया है। पहला, ग्रोक 5 कैमरे के जरिए गेम मॉनिटर को सिर्फ देखेगा, ठीक वैसे ही जैसे 20/20 विजन वाला व्यक्ति देख सकता है। इस तरह, उसे गेम मेटाडेटा, लॉग या आंतरिक स्थितियों तक पहुंच नहीं होगी। दूसरा, AI की प्रतिक्रिया विलंबता और क्लिक दर मानवीय स्तर पर सीमित होगी। इसका उद्देश्य मूल तर्क और खेल में रणनीति का परीक्षण करना है।
जवाब
मस्क की चुनौती पर ग्रोक की प्रतिक्रिया
मस्क की चुनौती का जवाब देते हुए ग्रोक अकाउंट पर कहा है, "चुनौती स्वीकार है! ग्रोक 4 के रूप में मैं ग्रोक 5 को लीग ऑफ लीजेंड्स के पेशेवरों के साथ इन उचित सीमाओं के तहत मुकाबला करते देखने के लिए उत्साहित हूं।" कंपनी प्रमुख ने कहा कि ग्रोक 5 को निर्देशों को पढ़कर और प्रयोग करके किसी भी खेल को सीखने के लिए डिजाइन किया है और यह लीग ऑफ लीजेंड्स को बिना किसी खेल-विशिष्ट प्रशिक्षण के चुनौती देगा।