एलन मस्क ने की सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड की घोषणा, AI से होगी संचालित 

ऐसे बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर

मस्क के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां स्वयं भौतिक हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से AI से फिर से बनाना संभव होना चाहिए। उनकी योजना सैकड़ों विशिष्ट कोडिंग और इमेज या वीडियो निर्माण/समझने वाले एजेंट्स को लॉन्च करने की है, जो सभी सामंजस्य में काम करेंगे। ये चालाक एजेंट मानव यूजर्स का अनुकरण करेंगे और वर्चुअल मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर के साथ तब तक जुड़े रहेंगे, जब तक कि आउटपुट उत्कृष्टता तक न पहुंच जाए।