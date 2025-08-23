एलन मस्क ने की सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड की घोषणा, AI से होगी संचालित
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क अब माइक्रोसाॅफ्ट को सीधी टक्कर देने के लिए एक नई कंपनी मैक्रोहार्ड बनाने की घोषणा की है। यह एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो उनके दूसरे स्टार्टअप xAI से जुड़ी होगी। इसको लेकर मस्क ने कहा है, "यह नाम थोड़ा मजाकिया जरूर है, लेकिन यह प्रोजेक्ट वाकई में असली है!" यह घोषणा xAI द्वारा अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में मैक्रोहार्ड ट्रेडमार्क पंजीकृत कराने के कुछ सप्ताह बाद की गई है।
सॉफ्टवेयर
ऐसे बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर
मस्क के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां स्वयं भौतिक हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से AI से फिर से बनाना संभव होना चाहिए। उनकी योजना सैकड़ों विशिष्ट कोडिंग और इमेज या वीडियो निर्माण/समझने वाले एजेंट्स को लॉन्च करने की है, जो सभी सामंजस्य में काम करेंगे। ये चालाक एजेंट मानव यूजर्स का अनुकरण करेंगे और वर्चुअल मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर के साथ तब तक जुड़े रहेंगे, जब तक कि आउटपुट उत्कृष्टता तक न पहुंच जाए।
संकेत
एलन मस्क पहली ही दे चुके हैं संकेत
मैक्रोहार्ड को साकार करने के लिए मस्क xAI के बढ़ते सुपरकंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। मेम्फिस स्थित सुविधाओं पर आधारित कोलोसस सुपरकंप्यूटर लाखों एनवीडिया के ग्रेड GPU का उपयोग करेगा। इससे मैक्रोहार्ड, OpenAI और मेटा जैसी AI दिग्गज कंपनियों के समकक्ष आ जाएगा। पिछले महीने ही मस्क ने xAI के ग्रोक चैटबॉट का लाभ उठाने वाली एक मल्टी-एजेंट AI सॉफ्टवेयर कंपनी का संकेत दिया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस अवधारणा को मूर्त रूप दे दिया है।