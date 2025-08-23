मेटा ने भविष्य के AI मॉडल के लिए मिडजर्नी से हाथ मिलाया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा के AI मॉडल में मिडजर्नी की तकनीक होगी शामिल, दोनों के बीच हुई साझेदारी

क्या है खबर?

मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इमेज और वीडियो निर्माण तकनीक के लाइसेंस के लिए स्टार्टअप मिडजर्नी के साथ साझेदारी की है। कंपनी के मुख्य AI अधिकारी एलेक्जेंडर वांग ने थ्रेड्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की है और बताया कि मेटा की शोध टीमें मिडजर्नी के साथ मिलकर इस तकनीक को भविष्य के AI मॉडल और उत्पादों में शामिल करेंगी। उन्होंने कहा, "लोगों को सर्वोत्तम संभव उत्पाद प्रदान करने के लिए उसे सभी दृष्टिकोण अपनाने होंगे।"