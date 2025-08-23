मेटा के AI मॉडल में मिडजर्नी की तकनीक होगी शामिल, दोनों के बीच हुई साझेदारी
क्या है खबर?
मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इमेज और वीडियो निर्माण तकनीक के लाइसेंस के लिए स्टार्टअप मिडजर्नी के साथ साझेदारी की है। कंपनी के मुख्य AI अधिकारी एलेक्जेंडर वांग ने थ्रेड्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की है और बताया कि मेटा की शोध टीमें मिडजर्नी के साथ मिलकर इस तकनीक को भविष्य के AI मॉडल और उत्पादों में शामिल करेंगी। उन्होंने कहा, "लोगों को सर्वोत्तम संभव उत्पाद प्रदान करने के लिए उसे सभी दृष्टिकोण अपनाने होंगे।"
प्रतिद्वंद्वी
इन कंपनियों के मॉडल्स को मिलेगी टक्कर
मिडजर्नी साझेदारी मेटा को ऐसे उत्पाद विकसित करने में मदद कर सकती है, जो उद्योग में अग्रणी AI इमेज और वीडियो मॉडल- OpenAI के सोरा, ब्लैक फॉरेस्ट लैब के फ्लक्स और गूगल के वीओ को टक्कर दे सकें। पिछले साल कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सहित अपने कई उत्पादों में अपना AI इमेज जेनरेशन टूल 'इमेजिन' लॉन्च किया था। इसके पास एक AI वीडियो जेनरेशन टूल 'मूवी जेन' भी है, जो प्रॉम्प्ट से वीडियो बनाने की सुविधा देता है।
निवेश
कंपनी AI में बढ़ा रही निवेश
मिडजर्नी के साथ लाइसेंसिंग समझौता AI की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए मेटा का नवीनतम सौदा है। इस साल की शुरुआत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने AI प्रतिभाओं की भर्ती में तेजी दिखाई थी। कुछ शोधकर्ताओं को 10 करोड़ डॉलर (करीब 870 करोड़ रुपये) से ज्यादा के मुआवजे के पैकेज की पेशकश की थी। दिग्गज कंपनी ने स्केल AI में 14 अरब डॉलर (करीब 1,220 अरब रुपये) का निवेश और प्ले AI का अधिग्रहण किया था।