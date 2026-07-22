एलन मस्क ने किया ग्रोक इमेजिन टूल से फिल्म बनाने का ऐलान

ग्रोक इमेजिन एक ऐसा टूल है, जिससे टेक्स्ट या तस्वीरों को एनिमेटेड वीडियो में बदला जा सकता है। इन वीडियो में साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक भी शामिल होते हैं।

अभी भले ही ऐसे वीडियो 30 सेकेंड तक ही सीमित हों, लेकिन एक्स यूजर हैवी पल्प ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके 'द ओडिसी' का एक 3 मिनट का सीन तैयार कर दिखाया है।

यह इशारा करता है कि आने वाले समय में फिल्में बनाने का तरीका काफी बदल सकता है।