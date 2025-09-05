डीपसीक इस साल लॉन्च कर सकती है अपना AI एजेंट, OpenAI को मिलेगी टक्कर
क्या है खबर?
चीन की कंपनी डीपसीक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल तैयार कर रही है, जिसमें उन्नत एजेंट सुविधाएं होंगी। यह मॉडल कम निर्देशों में कई चरणों वाले कार्य पूरे करने की क्षमता रखेगा। कंपनी का कहना है कि यह प्रणाली पिछले अनुभवों से सीखकर खुद को और बेहतर बनाएगी। इस पहल का मकसद अमेरिकी कंपनियों जैसे OpenAI से प्रतिस्पर्धा करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सॉफ्टवेयर इस साल की आखिरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।
खासियत
नए मॉडल की क्या होगी खासियत?
डीपसीक का यह प्लेटफॉर्म मानवीय सोच और तर्क की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इसकी लागत केवल कुछ लाखों डॉलर रही है, लेकिन यह बेंचमार्क परीक्षणों में OpenAI जैसे बड़े उत्पादों की बराबरी या उन्हें पीछे छोड़ चुका है। यह मॉडल छुट्टियों पर शोध करने से लेकर कोड लिखने और डीबग करने तक के कार्य करने की क्षमता रखेगा। इसे AI विकास के अगले चरण की ओर कदम माना जा रहा है।
चुनौतियां
प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां
डीपसीक का पिछला लोकप्रिय मॉडल R1 जनवरी में चर्चा में रहा था। हालांकि, उसके बाद कंपनी ने केवल मामूली अपग्रेड ही पेश किए हैं, जबकि अमेरिका और चीन की अन्य कंपनियों ने लगातार नए मॉडल जारी किए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि R2 की देरी का कारण संस्थापक लियांग वेनफेंग का इसे सही बनाने का संकल्प है। कुछ लोग प्रशिक्षण और विकास में दिक्कतों को भी देरी का कारण मानते हैं।
स्थिति
वैश्विक दौड़ और चीन की स्थिति
AI एजेंट अब वैश्विक तकनीकी उद्योग में बड़ा बदलाव माने जा रहे हैं। OpenAI, एंथ्रोपिक और माइक्रोसॉफ्ट पहले ही अपने एजेंट सॉफ्वेटयर लॉन्च कर चुके हैं। चीन की मानुस AI ने भी इसी क्षेत्र में ध्यान खींचा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है कि AI एजेंट भविष्य में व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे। हालांकि, अलीबाबा और टेनसेंट जैसे प्रतिद्वंद्वी तेजी से मॉडल अपडेट कर रहे हैं, डीपसीक अब भी धीमी प्रगति पर है।