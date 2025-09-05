OpenAI अगले साल लॉन्च कर सकती है खुद का AI चिप

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:54 am Sep 05, 202510:54 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI जल्द ही अपना चिप लॉन्च करने की तैयारी में है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI सेमीकंडक्टर दिग्गज ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर यह चिप बनाएगा। कंपनी की योजना है कि शुरुआती इकाइयां 2026 में तैयार हो जाएं। इन चिप्स का उपयोग पहले केवल OpenAI के अपने सिस्टम में किया जाएगा। अगर यह सफल रहता है, तो कंपनी AI हार्डवेयर क्षेत्र में एनवीडिया को सीधी चुनौती दे सकती है।