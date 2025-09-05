OpenAI अगले साल लॉन्च कर सकती है खुद का AI चिप
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI जल्द ही अपना चिप लॉन्च करने की तैयारी में है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI सेमीकंडक्टर दिग्गज ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर यह चिप बनाएगा। कंपनी की योजना है कि शुरुआती इकाइयां 2026 में तैयार हो जाएं। इन चिप्स का उपयोग पहले केवल OpenAI के अपने सिस्टम में किया जाएगा। अगर यह सफल रहता है, तो कंपनी AI हार्डवेयर क्षेत्र में एनवीडिया को सीधी चुनौती दे सकती है।
वजह
कंपनी क्यों बनाना चाहती है खुद का चिप?
AI दिग्गज OpenAI अपना खुद का चिप इसलिए बनाना चाहती है, ताकि एनवीडिया पर निर्भरता घटाई जा सके। फिलहाल एनवीडिया AI हार्डवेयर बाजार में सबसे बड़ी कंपनी है और उसके एक्सेलरेटर चिप्स की भारी मांग है। OpenAI का मानना है कि अगर यह कदम सफल रहा, तो कंपनी न केवल लागत घटा पाएगी, बल्कि अपनी गति भी तेज कर लेगी। इससे OpenAI को तकनीकी रूप से अधिक स्वतंत्रता भी मिलेगी।
कार्यक्रम
जॉब प्लेटफॉर्म और प्रमाणन कार्यक्रम
चिप योजना के साथ ही OpenAI ने AI जॉब प्लेटफॉर्म और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नियोक्ताओं और AI विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों को जोड़ना है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक 1 करोड़ अमेरिकियों को AI प्रमाणन दिया जाए। यह पहल वॉलमार्ट जैसे बड़े संस्थानों के साथ साझेदारी में होगी। घोषणा व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में हुई, जिसमें सैम ऑल्टमैन और सुंदर पिचाई जैसे दिग्गज शामिल हुए।