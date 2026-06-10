एंथ्रोपिक CEO डारियो अमोदेई ने दी चेतावनी, AI पूरी तरह खत्म कर देगा नौकरिय टेक्नोलॉजी Jun 10, 2026

एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नौकरियों पर पडने वाले असर को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है।

हाल ही के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि अगर, AI किसी नौकरी के 90 फीसदी काम को ऑटोमेट कर देता है तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि कर्मचारी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 फीसदी ऐसा काम बचेगा, जिस पर वे ठीक से ध्यान दे पाएं।

उनका कहना है कि पूरी तरह से ऑटोमेशन होने पर आगे चलकर कई नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अमोदेई ने साफ किया कि वे किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन उनका मानना है कि इन बड़े बदलावों के लिए समाज को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसी में समझदारी है।