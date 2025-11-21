व्हाट्सऐप में आया इंस्टाग्राम नोट्स जैसा फीचर, जानिए कैसे करें उपयोग
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पेश कर रही है। अब कंपनी ने नया स्टेटस अपडेट फीचर शुरू किया है, जो इंस्टाग्राम के नोट्स जैसा काम करता है। यह यूजर्स को छोटे टेक्स्ट अपडेट शेयर करने की सुविधा देता है, जो उनके कॉन्टैक्ट्स को आसानी से दिखाई देंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर पहले वाले अबाउट को नए और बेहतर रूप में वापस लाता है।
फीचर
टेक्स्ट अपडेट, रिप्लाई विकल्प और प्राइवेसी कंट्रोल
यूजर छोटे टेक्स्ट के जरिए अपनी गतिविधि, सोच या उपलब्धता बता सकते हैं और यह अपडेट वन-ऑन-वन चैट में सबसे ऊपर दिखता है। कॉन्टैक्ट सीधे अबाउट स्टेटस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे बातचीत शुरू करना आसान हो जाता है। यह अपडेट डिफॉल्ट रूप से 24 घंटे बाद गायब हो जाता है, लेकिन टाइमर बदलकर इसे कम या ज्यादा समय तक रखा जा सकता है। यूजर यह भी तय कर सकते हैं कि उनका स्टेटस किन लोगों को दिखे।
तरीका
कैसे करें इस फीचर का उपयोग?
यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल व्हाट्सऐप खोलकर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर 'ऐड अबाउट' चुनकर कर सकते हैं। इसके बाद वे छोटा टेक्स्ट लिखकर स्टेटस सेट कर सकते हैं और विजिबिलिटी भी तय कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि अभी यह फीचर इंस्टाग्राम के नोट्स की तरह वीडियो या म्यूजिक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आगे और फीचर्स जुड़ सकते हैं। यह नया अबाउट फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।