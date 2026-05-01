AI टूल से बैठक का एजेंडा तैयार करना अब हुआ आसान
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मीटिंग का एजेंडा बनाने के तरीके को आसान और तेज बना रहा है। पहले यह काम समय लेने वाला और मेहनत भरा होता था, लेकिन अब AI टूल्स इसे कुछ ही मिनटों में तैयार कर देते हैं। इससे प्रोफेशनल्स का समय बचता है और वे ज्यादा ध्यान मीटिंग के मुख्य मुद्दों पर दे पाते हैं। यह बदलाव अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है।
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AI की मदद से जानकारी इकट्ठा करना
AI टूल्स पिछली मीटिंग के नोट्स और टीम के सुझावों को जोड़कर जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह लंबे दस्तावेजों को छोटा करके मुख्य बिंदु निकाल देते हैं। इससे हर बार नए सिरे से एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से तैयार एजेंडा ज्यादा सटीक और काम का होता है, क्योंकि यह पहले हुई चर्चाओं और फैसलों पर आधारित रहता है और तैयारी की प्रक्रिया भी आसान बन जाती है।
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AI प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके एजेंडा तैयार करना
AI टूल्स को सही जानकारी देकर एजेंडा तैयार किया जा सकता है। इसमें मीटिंग का उद्देश्य, समय, शामिल लोग और चर्चा के मुद्दे बताने होते हैं। इसके आधार पर AI एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार कर देता है। हालांकि, इसे अंतिम रूप देने के लिए इंसानी समझ जरूरी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एजेंडा कंपनी के लक्ष्यों और जरूरतों के अनुसार सही तरीके से तैयार किया गया है।
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एजेंडा के लिए AI इस्तेमाल करने के फायदे
AI की मदद से एजेंडा बनाने का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। यह मैन्युअल काम को बहुत हद तक कम करता है और सभी जरूरी बिंदुओं को शामिल करता है। इससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटती नहीं है। इसके साथ ही, बार-बार होने वाली मीटिंग में एक जैसा फॉर्मेट बना रहता है। इससे काम को ट्रैक करना आसान हो जाता है और टीम की उत्पादकता भी बेहतर होती है।
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AI उपकरणों का सही इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके
AI टूल्स का सही उपयोग करना भी जरूरी है। पुराने नोट्स को संक्षेप में बदलने वाले टूल और राइटिंग असिस्टेंट इसमें मदद करते हैं। ये मीटिंग के लिए जरूरी पॉइंट्स सुझाते हैं, लेकिन AI से बने कंटेंट की जांच करना जरूरी होता है ताकि वह पूरी तरह सही और उपयोगी हो। इसके अलावा, डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करने से हर डिवाइस पर उसका फॉर्मेट सही बना रहता है और शेयर करना आसान होता है।