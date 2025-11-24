ब्रह्मांड 4 से ज्यादा आयामों का हो सकता है? वैज्ञानिकों ने की यह नई खोज

हम हमेशा ब्रह्मांड को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, इन 4 आयामों में समझते आए हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड इससे कहीं अधिक जटिल हो सकता है। उनका दावा है कि इसमें 4 से ज्यादा अतिरिक्त, छिपे हुए आयाम मौजूद हो सकते हैं, जो बेहद छोटे और मुड़े हुए रूप में छिपे हैं। अगर यह सच साबित हुआ, तो हमारे ब्रह्मांड की समझ पहले से बिल्कुल अलग हो जाएगी।

शोध क्या हुआ शोध में खुलासा? वैज्ञानिकों के अनुसार बाकी शक्तियों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण काफी कमजोर दिखाई देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर शक्तियां छोटे स्तर पर ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं। शोध बताता है कि छिपे हुए अतिरिक्त आयाम शायद गुरुत्वाकर्षण को हमारे ब्रह्मांड से बाहर लीक होने देते हैं, जिससे यह हमें हल्का महसूस होता है। यह विचार भौतिक विज्ञान की एक पुरानी पहेली का संभावित समाधान माना जा रहा है।

अनुमान क्या हम इन छिपे आयामों से होकर गुजरते हैं? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अतिरिक्त आयाम हमारे आसपास मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। कुछ मॉडल बताते हैं कि इनका आकार परमाणुओं से भी छोटा हो सकता है। माना जाता है कि 'ग्रैविटॉन' जैसे काल्पनिक कण इन आयामों में गायब हो सकते हैं। बड़े पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।