एनवीडिया ने गेफोर्स नाउ का लॉन्च एक बार फिर टाला, जानिए वजह 

एनवीडिया ने भारत में अपनी गेफोर्स नाउ क्लाउड गेमिंग सर्विस का लॉन्च एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। पहले यह सर्विस नवंबर, 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब कंपनी ने नई तारीख 2026 की पहली तिमाही तय की है। कंपनी का कहना है कि सर्विस अभी विकास में है और वह पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के गेमर्स को लॉन्च के समय बेहतर और स्थिर गेमिंग अनुभव मिल सके।

वजह सर्विस में देरी की असली वजह एनवीडिया ने बताया कि देरी की सबसे बड़ी वजह भारत में डेडिकेटेड सर्वर तैयार होने में लग रहा समय है। क्लाउड गेमिंग में लेटेंसी कम होना बेहद जरूरी होता है, और इंटरनेशनल सर्वर से गेम चलाने पर लैग बढ़ जाता है। इसी कारण कंपनी भारत में लोकल सर्वर बना रही है, ताकि गेमिंग तेजी और सही तरीके से चल सके। कंपनी का कहना है कि वह क्वालिटी सेट किए बिना जल्दबाजी में लॉन्च नहीं करना चाहती है।

टाइमलाइन लगातार बदल रही टाइमलाइन यह पहली बार नहीं है जब एनवीडिया ने लॉन्च तारीख बदली है। शुरुआत में कंपनी ने 2025 के पहले हाफ का वादा किया था, फिर इसे साल के आखिर में किया गया, और बाद में नवंबर, 2025 तय किया गया। अब नई तारीख 2026 की शुरुआत रखी गई है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस बार सर्वर का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए लॉन्च को लेकर प्रगति पहले से बेहतर दिख रही है।