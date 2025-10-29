अगले महीने आकाश में दिखेगा धूमकेतु 3I/एटलस (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्साबे)

अगले महीने आकाश में दिखेगा धूमकेतु 3I/एटलस, कब और कैसे देखें इसे?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:42 pm Oct 29, 202509:42 pm

क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह साल काफी खास है। अगले महीने अंतरिक्ष में हमें एक खास धूमकेतु 3I/एटलस दिखाई देगा, जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। यह सूर्य से बंधा नहीं है और अंततः सौरमंडल को छोड़ देगा। 29 अक्टूबर को यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा, जो लगभग 1.36 खगोलीय इकाइयों यानी करीब 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा।