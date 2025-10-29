अगले महीने आकाश में दिखेगा धूमकेतु 3I/एटलस, कब और कैसे देखें इसे?
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह साल काफी खास है। अगले महीने अंतरिक्ष में हमें एक खास धूमकेतु 3I/एटलस दिखाई देगा, जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। यह सूर्य से बंधा नहीं है और अंततः सौरमंडल को छोड़ देगा। 29 अक्टूबर को यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा, जो लगभग 1.36 खगोलीय इकाइयों यानी करीब 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा।
तरीका
कैसे और कब दिखेगा यह धूमकेतु?
धूमकेतु 3I/एटलस नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। इसे देखने के लिए कम से कम 8 इंच की दूरबीन की आवश्यकता होगी। यह 11 नवंबर के आसपास सुबह के समय आकाश में दिखाई दे सकता है। इस दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का JUICE मिशन भी इसे उन्नत उपकरणों से देखेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हुए अपनी चमकदार पूंछ और रोशनी के साथ दिखाई देगा।
नजर
नासा और ESA रख रहीं नजर
नासा के 'आईज ऑन द सोलर सिस्टम' टूल से अंतरिक्ष प्रेमी इस धूमकेतु की यात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। यह अक्टूबर की शुरुआत में मंगल ग्रह के पास से लगभग 2.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर और मार्स एक्सप्रेस मिशनों के जरिए इसे कैद किया है, जिसमें यह तारों के बीच एक हल्का सफेद धब्बा दिखाई दिया।