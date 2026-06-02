कोफोर्ज बीमा कंपनियों के लिए लॉन्च किया नेक्सा एजेंटिक AI

एजेंटिक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे 30 ज्यादा फीचर्स

नेक्सा एजेंटिक प्लेटफॉर्म में 30 से ज्यादा मॉड्यूलर AI फीचर्स हैं। ये ग्राहक सेवा से लेकर पुराने कामों को आधुनिक बनाने तक हर चीज को आसान बनाते हैं। कंपनी ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म अंडरराइटिंग की क्षमता 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ाता है। साथ ही, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्पीड 30 फीसदी तेज कर देता है।

यह दावों की छंटनी को भी 35 फीसदी से ज्यादा तेजी से करता है। खास तौर पर इसे संपत्ति और दुर्घटना बीमा, जीवन और वार्षिकी जैसे सेक्टरों के लिए बनाया गया है।

यह सिस्टम नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इंसानों की देखरेख में काम करेगा। कोफोर्ज आगे चलकर इसमें और सुधार करने की तैयारी में है। इसमें बीमा के नॉलेज ग्राफ का इस्तेमाल करके और भी बेहतर फैसले लेने वाले टूल्स शामिल किए जाएंगे।