चीनी AI मॉडल किमी K3 ने अमेरिकी कंपनियों के उड़ाए होश

Z.AI के GLM-5.2 जैसे चीनी मॉडल सिर्फ सस्ते ही नहीं हैं। कई ओपन-सोर्स भी हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकता है या इन्हें अपने काम में ला सकता है।

उदाहरण के लिए इनसे कैलेंडर का प्रबंधन किया जा सकता है या बिक्री भी बढ़ाई जा सकती है। यह लचीलापन उन्हें OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को चुनौती देने में सहायता कर रहा है।

व्यापारिक तनाव और अन्य रुकावटों के बावजूद चीनी कंपनियां लगातार नवाचार कर रही हैं और वैश्विक AI बाजार में बहुत तेजी से गंभीर दावेदार बन रही हैं।