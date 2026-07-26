चीनी AI मॉडल किमी K3 ने अमेरिकी कंपनियों के उड़ाए होश

चीनी AI मॉडल किमी K3 ने अमेरिकी कंपनियों के उड़ाए होश
चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स अपनी कम कीमत और दमदार प्रदर्शन की वजह से अमेरिका में धूम मचा रहे हैं। मोजिला के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) रफी क्रिकोरियन ने भी मूनशॉट के किमी K3 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह एंथ्रोपिक के महंगे अमेरिकी विकल्प क्लाउड फेबेल से ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से जवाब देता है।
जुलाई में लॉन्च होने के बाद किमी K3 की डाउनलोड संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया है। केवल एक सप्ताह में दुनियाभर में इसे 9.3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। इनमें से करीब 86,000 डाउनलोड अमेरिका से हुए।
ओपन-सोर्स मॉडल्स बने चुनौती
Z.AI के GLM-5.2 जैसे चीनी मॉडल सिर्फ सस्ते ही नहीं हैं। कई ओपन-सोर्स भी हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकता है या इन्हें अपने काम में ला सकता है।
उदाहरण के लिए इनसे कैलेंडर का प्रबंधन किया जा सकता है या बिक्री भी बढ़ाई जा सकती है। यह लचीलापन उन्हें OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को चुनौती देने में सहायता कर रहा है।
व्यापारिक तनाव और अन्य रुकावटों के बावजूद चीनी कंपनियां लगातार नवाचार कर रही हैं और वैश्विक AI बाजार में बहुत तेजी से गंभीर दावेदार बन रही हैं।