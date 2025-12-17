इस देश में मिले 21 करोड़ साल पुराने हजारों डायनासोरों के पैरों के निशान 

वैज्ञानिकों ने हाल ही में 21 करोड़ साल पुराने हजारों डायनासोरों के पैरों के निशान का पता लगाया है। यह खोज प्राचीन जीवों के व्यवहार को समझने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इन निशानों से संकेत मिलता है कि डायनासोर आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह मिले निशान दुर्लभ हैं और यह खोज धरती के इतिहास को नए सिरे से समझने में मदद करेगी।

जगह इटली के नेशनल पार्क में हुई बड़ी खोज डायनासोर पैरों के निशान उत्तरी इटली के स्टेल्वियो नेशनल पार्क में मिले हैं। यह इलाका स्विट्ज़रलैंड की सीमा के पास स्थित है। कुछ पैरों के निशान 40 सेंटीमीटर तक बड़े हैं और समानांतर लाइनों में दिखाई देते हैं। कई निशानों में उंगलियों और पंजों के साफ निशान मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ये निशान प्रोसौरोपोड नाम के शाकाहारी डायनासोरों के हैं, जिनकी गर्दन लंबी और सिर छोटा होता था।

संकेत झुंड में चलने और व्यवहार के मिले संकेत वैज्ञानिकों के अनुसार, ये डायनासोर अक्सर समूह में चलते थे। कुछ जगहों पर छोटे पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि झुंड में छोटे डायनासोर भी शामिल थे। कई निशानों से यह भी संकेत मिलता है कि कुछ डायनासोर चलते-चलते रुकते थे और आगे के पैरों को जमीन पर टिकाते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ झुंडों का गोल घेरा बनाना संभवतः आत्मरक्षा से जुड़ा व्यवहार हो सकता है।

