ChatGPT में चैट का लहजा तरह से बदला जा सकता है

ChatGPT में भारतीय यूजर्स के लिए 8 पर्सनैलिटी प्रकार पेश, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT में अपडेटेड पर्सनैलिटी फीचर पेश कर दिया है। बुधवार को कई को चैटबॉट के वेब इंटरफेस के होम पेज पर एक पॉप-अप मैसेज दिखाई दिया। इसमें उन्हें बताया गया कि वे अब चैटबॉट के जवाबों को अपनी पसंद के लहजे और शैली के अनुसार ढालने के लिए 8 अलग-अलग पर्सनैलिटी प्रकारों में से चयन कर सकते हैं। यह फीचर नया नहीं है। इसे GPT-5.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के साथ अपग्रेड किया गया।