ChatGPT में भारतीय यूजर्स के लिए 8 पर्सनैलिटी प्रकार पेश, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT में अपडेटेड पर्सनैलिटी फीचर पेश कर दिया है। बुधवार को कई को चैटबॉट के वेब इंटरफेस के होम पेज पर एक पॉप-अप मैसेज दिखाई दिया। इसमें उन्हें बताया गया कि वे अब चैटबॉट के जवाबों को अपनी पसंद के लहजे और शैली के अनुसार ढालने के लिए 8 अलग-अलग पर्सनैलिटी प्रकारों में से चयन कर सकते हैं। यह फीचर नया नहीं है। इसे GPT-5.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के साथ अपग्रेड किया गया।
पर्सनैलिटी
ये हैं 8 पर्सनैलिटी टाइप
गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार, 8 पर्सनैलिटी टाइप में डिफॉल्ट, प्रोफेशनल (सभ्य और सटीक), फ्रेंडली (गर्म और बातूनी), कैंडिड (स्पष्ट और प्रोत्साहित करने वाला), क्वर्की (मजेदार और कल्पनाशील), एफिशिएंट (संक्षिप्त और सटीक), नर्डी (जिज्ञासु और उत्साही) और सिनिकल (तेज और व्यंग्यात्मक) शामिल हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स को अब ChatGPT को 'एक मित्रवत सहायक की तरह व्यवहार करो' या 'मुझे संक्षिप्त उत्तर दो' कहने की आवश्यकता नहीं है। एक टैप से बॉट की पूरी शैली बदल जाती है।
उपयोग
हर पर्सनैलिटी टाइप अलग-अलग यूजर्स के लिए हैं उपयोगी
GPT 5.1 रिलीज के बाद इनमें से कई प्रीसेट को अपडेट और रीनेम किया गया। यह फीचर केवल टोन को प्रभावित करता है, मॉडल की इंटेलिजेंस या क्षमता को नहीं। इसे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। काम के लिए लिखने वाले व्यक्ति को औपचारिक लहजा और नए विषय को सीखने वाले को दोस्ताना अंदाज पसंद आ सकता है। गहन व्याख्याओं के लिए 'नर्डी मोड' और किसी विचार को परखने में 'सिनिकल मोड' मददगार साबित होगा।