ब्लूस्काई ने जोड़ा नया बुकमार्किंग फीचर, यूजर्स सेव कर सकेंगे पोस्ट

बुकमार्किंग फीचर आने से पहले ब्लूस्काई यूजर्स पोस्ट्स को सेव करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका अपनाते थे। डेवलपर जैज ने इसके लिए एक खास 'पिन्ड' फीड बनाया था, जहां सब्सक्राइबर्स पिन इमोजी के साथ रिप्लाई करके पोस्ट्स को सेव कर सकते थे। यह तरीका उपयोग में तो आसान था, लेकिन निजी नहीं था। इसमें हर बार सेव करने पर वह एक पब्लिक रिप्लाई बनाता था, लेकिन नए फीचर ने अब यह कमी पूरी कर दी है।

पिन्ड पोस्ट्स को बदलने का विकल्प

ब्लूस्काई ने यह भी सुविधा दी है कि यूजर्स अपने पहले से पिन्ड पोस्ट्स को प्राइवेट बुकमार्क्स में आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए एक खास टूल उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही, यूजर्स चाहें तो पुराने सार्वजनिक 'पिन' को हटा सकते हैं या वैसे ही छोड़ सकते हैं। इस फीचर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब यूजर्स को बेहतर और निजी अनुभव देने के लिए ब्लूस्काई में शामिल किया गया है।