भारत में 7 साल बाद बीती रात दिखा ब्लड मून, अगली बार कब दिखेगा ऐसा नजारा?
क्या है खबर?
भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों में लोगों ने बीती रात (7 सितंबर) चंद्रग्रहण और ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखा। इस खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा लाल रंग में चमकता हुआ दिखा, जो बेहद आकर्षक दृश्य था। भारत में ऐसा दृश्य आखिरी बार 2018 में दिखाई दिया था। 2025 का यह दूसरा ब्लड मून था और 2022 के बाद से अब तक का सबसे लंबा ग्रहण भी रहा।
अगला
अगला ब्लड मून कब दिखेगा?
इस बार के ब्लड मून के लिए भारत को सात साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा इंतजार फिर नहीं करना होगा। देश एक बार फिर 31 दिसंबर, 2028 को पूर्ण चंद्रग्रहण का गवाह बनेगा और यह दृश्य भारत समेत कई अन्य देशों में नजर आएगा। रविवार को दिखा पूर्ण चंद्रग्रहण रात 11:01 बजे से 12:23 बजे तक (82 मिनट) चला। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खगोल विज्ञान के लिहाज से बेहद खास रहा।
वजह
चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है?
पूर्ण चंद्रग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी सूर्य की सीधी रोशनी को रोक लेती है और चंद्रमा तक केवल वही प्रकाश पहुंचता है, जो वायुमंडल से होकर गुजरता है। नीला प्रकाश आसानी से बिखर जाता है, जबकि लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखता है और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है।