भारत में 7 साल बाद बीती रात दिखा ब्लड मून, अगली बार कब दिखेगा ऐसा नजारा?

अगला ब्लड मून कब दिखेगा?

इस बार के ब्लड मून के लिए भारत को सात साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा इंतजार फिर नहीं करना होगा। देश एक बार फिर 31 दिसंबर, 2028 को पूर्ण चंद्रग्रहण का गवाह बनेगा और यह दृश्य भारत समेत कई अन्य देशों में नजर आएगा। रविवार को दिखा पूर्ण चंद्रग्रहण रात 11:01 बजे से 12:23 बजे तक (82 मिनट) चला। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खगोल विज्ञान के लिहाज से बेहद खास रहा।