इस व्यवधान का असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा

लाल सागर में केबल सिस्टम क्षतिग्रस्त होने से किन देशों में इंटरनेट सेवाएं हुईं प्रभावित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:04 am Sep 08, 202509:04 am

क्या है खबर?

लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल सिस्टम क्षतिग्रस्त होने के बाद दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंटरनेट वेधशाला नेटब्लॉक्स ने कहा कि इस घटना ने वैश्विक डिजिटल ढांचे की कमजोरी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे केबलों पर अत्यधिक निर्भरता है और इसी कारण किसी भी खराबी का असर तुरंत बड़े स्तर पर महसूस किया जाता है।