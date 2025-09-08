लाल सागर में केबल सिस्टम क्षतिग्रस्त होने से किन देशों में इंटरनेट सेवाएं हुईं प्रभावित?
क्या है खबर?
लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल सिस्टम क्षतिग्रस्त होने के बाद दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंटरनेट वेधशाला नेटब्लॉक्स ने कहा कि इस घटना ने वैश्विक डिजिटल ढांचे की कमजोरी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे केबलों पर अत्यधिक निर्भरता है और इसी कारण किसी भी खराबी का असर तुरंत बड़े स्तर पर महसूस किया जाता है।
असर
इन देशों में दिखा असर
रॉयटर्स के अनुसार, इस व्यवधान का असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के यूजर्स को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खासतौर पर एतिसलात और डू नेटवर्क से जुड़ी सेवाएं प्रभावित रहीं। नेटब्लॉक्स ने पुष्टि की कि समस्या सऊदी अरब के जेद्दा के पास समुद्र के नीचे केबल सिस्टम में खराबी आने से हुई। इस वजह से कई जगहों पर ऑनलाइन सेवाओं में कठिनाई बढ़ गई।
कारण
कारण अब तक स्पष्ट नहीं
अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि समुद्र के नीचे केबलों को नुकसान कैसे पहुंचा। अक्सर ऐसे व्यवधान जहाजों के लंगर, प्राकृतिक घटनाओं या कभी-कभी जानबूझकर की गई तोड़फोड़ के कारण होते हैं। लाल सागर क्षेत्र फाइबर-ऑप्टिक केबलों का अहम केंद्र है, जहां से वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से यहां होने वाली किसी भी खराबी का असर दुनिया भर के इंटरनेट नेटवर्क पर आसानी से पड़ता है।