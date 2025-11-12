गूगल ने निजी डाटा की गोपनीयता के लिए प्राइवेट AI कंप्यूट लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@tirishreddy)

गूगल ने लॉन्च किया प्राइवेट AI कंप्यूट, गोपनीय रखेगा निजी डाटा

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट लॉन्च किया है, जो एक नया प्लेटफॉर्म है। इसे अपने जेमिनी AI मॉडल की पूरी क्षमता यूजर्स तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उनका निजी डाटा पूरी तरह से गोपनीय (गूगल से भी) रखने का दावा किया गया है। यह सिस्टम ऐपल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट जैसा ही है और गोपनीयता संरक्षण के लिए क्लाउड इंटेलिजेंस को डिवाइस पर सुरक्षा के साथ जोड़ता है।