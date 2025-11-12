गूगल ने लॉन्च किया प्राइवेट AI कंप्यूट, गोपनीय रखेगा निजी डाटा
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट लॉन्च किया है, जो एक नया प्लेटफॉर्म है। इसे अपने जेमिनी AI मॉडल की पूरी क्षमता यूजर्स तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उनका निजी डाटा पूरी तरह से गोपनीय (गूगल से भी) रखने का दावा किया गया है। यह सिस्टम ऐपल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट जैसा ही है और गोपनीयता संरक्षण के लिए क्लाउड इंटेलिजेंस को डिवाइस पर सुरक्षा के साथ जोड़ता है।
फायदा
डाटा लीक की चिंता काे करेगा दूर
प्राइवेट AI कंप्यूट को गूगल की गोपनीयता बढ़ाने वाली AI तकनीक की दिशा में अगला कदम बताया गया है। इसका उद्देश्य जेमिनी क्लाउड मॉडल की कम्प्यूटेशनल क्षमता को डिवाइस पर गोपनीयता सुरक्षा के साथ जोड़ना है। यह डिवाइस को रिकॉर्डिंग का सारांश तैयार करने या प्रासंगिक सुझाव देने जैसी गूगल की AI सुविधाओं का लाभ उठाने देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी, यहां तक कि गूगल इंजीनियर भी आपके निजी डेटा तक नहीं पहुंच सके।
सुरक्षा
कैसे सुरक्षित रखता है डाटा?
गूगल में AI इनोवेशन और रिसर्च के उपाध्यक्ष जय याग्निक के अनुसार, यह कंप्यूट कंपनी के कस्टम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) पर निर्मित एक हार्डवेयर-सुरक्षित, सीलबंद क्लाउड वातावरण में चलता है। एन्क्रिप्शन और रिमोट अटेस्टेशन का उपयोग करके डिवाइस इस स्थान से सुरक्षित रूप से जुड़कर डाटा को अलग से प्रोसेस करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राइवेट AI कंप्यूट के माध्यम से प्रोसेस डाटा केवल आपके लिए ही सुलभ रहे। गूगल, डेवलपर्स और विज्ञापनदाता इस तक न पहुंचे।