10 अरब साल पहले पूरी तरह पलट गई थी हमारी आकाशगंगा

सुपरकंप्यूटर पर किए गए सिमुलेशन से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ऐसी जोरदार टक्करें सिर्फ आकाशगंगा की डिस्क को ही नहीं झुकातीं, बल्कि तारों को भी लंबी और दूर तक फैली कक्षाओं में धकेल देती हैं।

हो सकता है कि इसी वजह से सूर्य की अपनी कक्षा भी बदल गई हो। उन्होंने यह भी पाया कि धीमी गति से घूमने वाली स्टेलर हैलो, जो कि तारों का एक घेरा है, आस-पास के डार्क मैटर के साथ मिलकर चलती है।

यह बात बताती है कि आकाशगंगा के बनने के इन शुरुआती और उथल-पुथल भरे समय में ये दोनों चीजें एक साथ विकसित हुईं। इन सब जानकारियों से वैज्ञानिक समझ पाते हैं कि आकाशगंगा और डार्क मैटर समय के साथ किस तरह से बनते और बदलते हैं।