वैज्ञानिकों ने बनाया आसान यूरिन टेस्ट, बच्चों में ऑटिज्म की मिलेगी सटीक जानकारी

ऑटिज्म की पहचान में आएगी तेजी

आजकल ऑटिज्म की पहचान आमतौर पर बच्चों के व्यवहार को देखकर की जाती है। इसमें काफी समय लग जाता है, जिससे उन्हें मदद मिलने में देरी हो सकती है।

इस नए यूरिन टेस्ट ने लगभग 90 फीसदी ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की सही पहचान की। खास बात यह है कि 'कंट्रोल ग्रुप' में किसी भी बच्चे की गलत रिपोर्ट सामने नहीं आई। शुरुआती जांच के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

हालांकि, इस टेस्ट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में यह मौजूदा जांच तरीकों के साथ मिलकर परिवारों को बच्चों के बारे में जल्दी सही जानकारी दे पाएगा।