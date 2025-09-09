ऐपल आज लॉन्च करेगी आईफोन 17 सीरीज, इवेंट कब और कैसे देख सकेंगे लाइव?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल आज (9 सितंबर) अपने 'अवे ड्रॉपिंग' लॉन्च इवेंट को आयोजित करने वाली है। इस इवेंट के दौरान कंपनी आईफोन 17 सीरीज पेश कर सकती है, जिसमें अब तक का सबसे पतला आईफोन और बड़ी बैटरी वाले मॉडल शामिल हो सकते हैं। आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के साथ-साथ नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन की नई झलक मिलने की उम्मीद है।

सीरीज आईफोन 17 सीरीज से जुड़ी उम्मीदें इस बार आईफोन 17 एयर सबसे खास माना जा रहा है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm बताई जा रही है। प्रो मैक्स मॉडल 5,000mAh से ज्यादा बैटरी के साथ आ सकता है, जो अब तक के लॉन्च हुए आईफोन में सबसे बड़ी होगी। इसके अलावा, नए कैमरे, बेहतर स्क्रीन और केवल ई-सिम सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इस बार कीमतों में इजाफा होने की भी अटकलें तेज हैं।

अन्य नए सॉफ्टवेयर और अन्य प्रोडक्ट्स आईफोन सीरीज के साथ iOS 26 भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें 'लिक्विड ग्लास' डिजाइन भाषा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही, वॉचOS 26, मैकOS तेहो और आईपैडOS 26 अपडेट भी जारी किए जा सकते हैं। हार्डवेयर में ऐपल वॉच सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3 और नई वॉच SE आने की उम्मीद है। एयरपॉड्स प्रो 3 में कॉम्पैक्ट डिजाइन, बेहतर नॉइज कैंसलेशन और लाइव ट्रांसलेशन फीचर दिए जा सकते हैं।