ऐपल ला रही आईफोन में बिल बांटने वाला फीचर,  WWDC में पेश करने की तैयारी 

नया टूल वेनमो और स्प्लिटवाइस को देगा टक्कर

ऐपल का यह नया टूल स्प्लिटवाइस और वेनमो जैसे पॉपुलर ऐप्स को सीधी टक्कर देगा। इसके आने से दोस्तों के साथ खर्चों को बांटना और भी आसान हो जाएगा, जिसमें टैक्स और टिप का हिसाब भी अपने आप शामिल होगा।

यह कंपनी की वित्तीय सेवाओं को विस्तार देने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है, जो ऐपल पे और कार्ड के साथ मिलकर काम करेगा। इसके साथ ही, iOS 27 में वॉलेट ऐप को भी कई नए अपग्रेड्स मिलेंगे। इनमें इवेंट्स और जिम के लिए डिजिटल पासेज की सुविधा भी शामिल है, वहीं iOS 27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और एक बेहतर सिरी भी आएगा।