जेपी मॉर्गन, सिटी, मॉर्गन स्टेनली का ग्राहक डाटा लीक, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

जेपी मॉर्गन चेस, सिटी, मॉर्गन स्टेनली और अन्य प्रमुख बैंकों के ग्राहक डाटा एक प्रौद्योगिकी विक्रेता की हैकिंग से लीक होने की संभावना जताई गई है। SitusAMC ने एक बयान में कहा कि 12 नवंबर को उस पर एक साइबर हमला हुआ था, जिससे उसके सिस्टम की कुछ जानकारी लीक हो गई थी और कुछ क्लाइंट्स के डाटा पर भी असर पड़ा सकता है। रियल एस्टेट ऋणदाताओं के इस विक्रेता ने किसी भी प्रभावित ग्राहक की पहचान नहीं बताई।