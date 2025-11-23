जेपी मॉर्गन, सिटी, मॉर्गन स्टेनली का ग्राहक डाटा लीक, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
जेपी मॉर्गन चेस, सिटी, मॉर्गन स्टेनली और अन्य प्रमुख बैंकों के ग्राहक डाटा एक प्रौद्योगिकी विक्रेता की हैकिंग से लीक होने की संभावना जताई गई है। SitusAMC ने एक बयान में कहा कि 12 नवंबर को उस पर एक साइबर हमला हुआ था, जिससे उसके सिस्टम की कुछ जानकारी लीक हो गई थी और कुछ क्लाइंट्स के डाटा पर भी असर पड़ा सकता है। रियल एस्टेट ऋणदाताओं के इस विक्रेता ने किसी भी प्रभावित ग्राहक की पहचान नहीं बताई।
डाटा लीक
ये जानकारी हुई लीक
न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, SitusAMC ने कहा है कि प्रभावित डाटा में कंपनी के साथ कुछ ग्राहकों के लेन-देन से जुड़ी कॉर्पोरेट जानकारी शामिल थी, जिसमें अकांउटिंग दस्तावेज और कानूनी अनुबंध जैसी चीजें शामिल थीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल फ्रैंको ने एक बयान में कहा, "हम किसी भी संभावित रूप से प्रभावित डाटा का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित कर दिया है।
बहाली
घटना पर काबू पाने का दावा
SitusAMC के बयान में कहा गया है कि घटना पर काबू पा लिया गया है और सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। यह भी बताया गया है कि इसमें कोई एन्क्रिप्टिंग मैलवेयर शामिल नहीं था। FBI निदेशक काश पटेल ने एक बयान में कहा: "हम संभावित प्रभाव की सीमा को समझने के लिए प्रभावित संगठनों और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बैंकिंग सेवाओं पर किसी भी परिचालन प्रभाव की पहचान नहीं की है।"