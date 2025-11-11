ऐपल अगला आईफोन एयर मॉडल देर से करेगी लॉन्च, जानिए क्या है वजह

टेक कंपनी ऐपल अपने अगले आईफोन एयर मॉडल के लॉन्च में देरी कर सकती है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अब 2026 की शरद ऋतु (सितंबर-नवंबर) में कोई नया आईफोन एयर लॉन्च नहीं करेगी। यह फोन कंपनी के प्रमुख आईफोन पोर्टफोलियो में एक पतला और हल्का विकल्प था, जिसे सितंबर, 2025 में लॉन्च किया गया था। इस मॉडल में बैटरी और कैमरा फीचर्स में बदलाव किए गए थे, ताकि इसे खास बनाया जा सके।

वजह कमजोर बिक्री से प्रभावित हुआ ऐपल का फैसला रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन एयर की मांग उम्मीद से काफी कम रही है, जिससे कंपनी ने नया मॉडल रोकने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बिक्री मूल अनुमान के मुकाबले कमजोर रही। ऐपल ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फोन उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है और इसके फीचर्स ने बाजार में लोगों को उतना आकर्षित नहीं किया।

बिक्री चीन में केवल eSIM संस्करण में हुई थी बिक्री कंपनी ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि आईफोन एयर चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। इस मॉडल को चीन में बिना सिम ट्रे के लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह eSIM कनेक्टिविटी पर काम करता है। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों को पहले नियामक मंजूरी दी गई थी। यह कदम ऐपल की सिम-रहित तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना गया था, लेकिन इससे बिक्री में कोई खास सुधार नहीं हुआ।