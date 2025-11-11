एलन मस्क ने भगवान गणेश को लेकर पोस्ट किया

एलन मस्क ने भगवान गणेश को लेकर की पोस्ट, सोशल मीडिया पर मची हलचल

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने 11 नवंबर को भगवान गणेश के बारे में एक पोस्ट साझा करके भारतीय सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के ग्रोक चैटबॉट के साथ अपनी बातचीत का एक लिंक साझा किया है। इसमें उन्होंने AI असिस्टेंस को भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई और इसके बारे में पूछा, "यह क्या है?" इसका विश्लेषण करने के बाद ग्राेक ने भगवान गणेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी।