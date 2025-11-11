एलन मस्क ने भगवान गणेश को लेकर की पोस्ट, सोशल मीडिया पर मची हलचल
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने 11 नवंबर को भगवान गणेश के बारे में एक पोस्ट साझा करके भारतीय सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के ग्रोक चैटबॉट के साथ अपनी बातचीत का एक लिंक साझा किया है। इसमें उन्होंने AI असिस्टेंस को भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई और इसके बारे में पूछा, "यह क्या है?" इसका विश्लेषण करने के बाद ग्राेक ने भगवान गणेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जवाब
ग्रोक ने इमेज देखने के बाद दिया यह जवाब
AI टूल ने एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय पीतल की मूर्ति की तस्वीर का विश्लेषण कर विस्तृत जानकारी दी। चैटबॉट ने जवाब दिया, "यह भगवान गणेश की एक पीतल की मूर्ति है, जो एक व्यापक रूप से पूजनीय हिंदू देवता हैं।" उसने अपने दावे के समर्थन में सबूत भी दिए। ग्रोक ने हाथी का सिर, चार हाथ, बैठी हुई मुद्रा और पैरों में चूहे जैसी प्रमुख पहचान विशेषताएं प्रदान कीं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यह तस्वीर भगवान गणेश की है।
ट्विटर पोस्ट
मस्क की पोस्ट
November 11, 2025
प्रतिक्रिया
यूजर ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क की ओर से हिंदू देवता के बारे में किए गए पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। एक एक्स यूजर ने लिखा, "भगवान गणेश को ग्रोक के अंदर प्रकट होते देखना एक तरह से अवास्तविक है। एक दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, दूसरा मानव निर्मित बुद्धिमत्ता का।" सांची अरोड़ा ने लिखा है, "एलन और ग्रोक को भगवान गणेश को पहचानते देखना बहुत अच्छा है, ज्ञान और तकनीक का अद्भुत मेल!"