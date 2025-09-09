ऐपल वॉच सीरीज 11 और अल्ट्रा 3 हुई लॉन्च, मिलते हैं ये फीचर्स
क्या है खबर?
ऐपल ने 9 सितंबर को अपने 'अवे ड्रॉपिंग' इवेंट में आईफोन 17 सीरीज के साथ-साथ वॉच सीरीज 11 और वॉच अल्ट्रा 3 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार स्मार्टवॉच लाइनअप में नया बदलाव लाने की कोशिश की है। सीरीज 11 पिछले साल की सीरीज 10 का अपग्रेड है। डिजाइन पहले जैसा ही है, लेकिन डिस्प्ले को और बेहतर किया गया है। वहीं, नए रंग और स्ट्रैप विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं।
फीचर्स
वॉच सीरीज 11 के फीचर्स
ऐपल वॉच सीरीज 11 का डिजाइन पिछले मॉडल जैसा है, लेकिन इसमें ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, ताकि आउटडोर उपयोग आसान हो सके। कंपनी ने पिछले साल पेश किए गए जेट ब्लैक फिनिश से जुड़ी टिकाऊपन की समस्याओं को भी ठीक किया है। इसके अलावा, इसमें नया S11 चिप लगाया गया है। यह स्मार्टवॉच बेहतर परफॉर्मेंस और तेज रिस्पॉन्स प्रदान करेगी। इसके साथ ही कई नए रंग और स्ट्रैप विकल्प भी जोड़े गए हैं।
अन्य
कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस
सीरीज 11 में मीडियाटेक का नया मॉडेम लगाया गया है, जो 5G रेडकैप सपोर्ट करेगा। इसके चलते कनेक्टिविटी पहले से ज्यादा तेज और स्थिर होगी। लंबे समय से ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर की चर्चा चल रही थी, लेकिन यह अभी शामिल नहीं किया गया है। फिर भी, ऐपल ने सीरीज 11 को स्वास्थ्य और फिटनेस पर केंद्रित स्मार्टवॉच बताया है। यह मॉडल यूजर्स को एक्टिविटी ट्रैकिंग और स्वास्थ्य निगरानी में और बेहतर अनुभव देगा।
वॉच अल्ट्रा 3
वॉच अल्ट्रा 3 के खास फीचर्स
ऐपल ने वॉच अल्ट्रा 3 भी पेश की है, जिसे कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस स्मार्टवॉच माना जा रहा है। इसमें आज तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो पतले बेजल और हाई-रेजोल्यूशन के साथ आता है। नए LPTO3 OLED पैनल से डिस्प्ले और स्मूथ हो गया है और ऑलवेज-ऑन फीचर बेहतर काम करता है। इसमें S11 चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो बैटरी और सेंसर को और बेहतर मैनेज करने में मदद करेगा।
कीमत
कीमत और उपलब्धता
ऐपल वॉच सीरीज 11 और वॉच अल्ट्रा 3 दोनों की बिक्री जल्द शुरू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरीज 11 का प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होगा और 19 सितंबर से डिलीवरी मिलेगी। अल्ट्रा 3 को भी इसी समय उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी की ओर से कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि सीरीज 11 को सामान्य प्राइस रेंज में और अल्ट्रा 3 को प्रीमियम रेंज में बेचा जाएगा।