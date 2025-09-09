ऐपल ने एयरपॉड्स प्रो 3 किया लॉन्च, मिलेंगे लाइव ट्रांसलेशन समेत ये फीचर्स

ऐपल ने 9 सितंबर को क्यूपर्टिनो के ऐपल पार्क में अपने वार्षिक 'अवे ड्रॉपिंग' इवेंट में एयरपॉड्स प्रो 3 को लॉन्च कर दिया है। इस इवेंट में एयरपॉड्स प्रो 3 को सबसे पहले पेश किया गया। CEO टिम कुक ने कहा कि एयरपॉड्स हेडफोन के अनुभव को नया स्तर देंगे। नए मॉडल में डिजाइन में हल्का बदलाव किया गया है और इसे पहनने और सुनने का अनुभव पहले से बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है।

क्वालिटी बेहतर ऑडियो क्वालिटी और ANC एयरपॉड्स प्रो 3 में ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया एयरफ्लो सिस्टम और बेहतर साउंड स्टेज पेश किया गया है। इसमें फोम-इन्फ्यूज ईयर टिप्स के साथ दोहरी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) है, जो एयरपॉड्स प्रो 2 की तुलना में दोगुना प्रभावी है। ऐपल का दावा है कि यह दुनिया के किसी भी इन-ईयर वायरलेस हेडफोन की तुलना में सबसे बेहतरीन ANC देगा और सुनने का अनुभव पहले से अधिक स्पष्ट होगा।

सेंसर हार्ट रेट सेंसर और फिट एयरपॉड्स प्रो 3 में ऐपल ने सबसे छोटा हार्ट रेट सेंसर लगाया है, जो एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, GPS और आईफोन AI मॉडल के साथ मिलकर हार्ट रेट, कैलोरी बर्न और गतिविधियों को ट्रैक करता है। ईयरबड्स के डिजाइन में बदलाव किया गया है और अब 5 आकार के ईयर टिप्स में उपलब्ध हैं। यह कानों में बेहतर फिट होता है और IP57 स्वेट और वाटर रेसिस्टेंस के साथ अधिक टिकाऊ है, जिससे लंबे समय तक उपयोग आसान होगा।

ट्रांसलेशन मिलेगा लाइव ट्रांसलेशन फीचर ऐपल एयरपॉड्स प्रो 3 में नया लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी शामिल किया गया है। नया फीचर ANC की मदद से स्पीकर का वॉल्यूम कम करता है और यूजर्स की भाषा में अनुवाद सुनाने में मदद करता है। आईफोन के क्षैतिज डिस्प्ले के जरिए लाइव ट्रांसक्रिप्शन भी दिखाई देगा। यह फीचर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और स्पेनिश भाषाओं के लिए लॉन्च के समय उपलब्ध होगा और साल के अंत तक अन्य भाषाओं में भी सपोर्ट किया जाएगा।