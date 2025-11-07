GTA VI की रिलीज फिर टली, अब कब तक करना पड़ेगा इंतजार? 

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम में वापसी का इंतजार करने वाले प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है। रॉकस्टार गेम्स ने घोषणा की है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI की लॉन्च तिथि अब 19 नवंबर, 2026 तक टाल दी गई है। यह गेम पहले 2025 में आने वाला था और फिर इसे 26 मई, 2026 तक के लिए स्थगित किया गया था। अब फैंस को गेम का अनुभव पाने के लिए और लंबा इंतजार करना होगा।

वजह क्यों हो रही देरी? रॉकस्टार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि उन्हें खेद है कि लॉन्च में अतिरिक्त समय लग रहा है। कंपनी ने बताया कि यह समय गेम को बेहतर पॉलिश और गुणवत्ता के साथ रिलीज करने के लिए लिया गया है। नई लॉन्च तिथि पिछले समय से 6 महीने आगे बढ़ी है। कंपनी का कहना है कि ये अतिरिक्त समय गेम के स्तर को पूरी तरह से पूरा करने में मदद करेगा, जिससे खिलाड़ी अपने अनुभव से संतुष्ट होंगे।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पोस्ट Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

इतिहास टेक-टू का समर्थन और GTA V का इतिहास GTA VI के प्रकाशक टेक-टू इस देरी को लेकर चिंतित नहीं हैं। टेक-टू के CEO स्ट्रॉस जेलनिक ने कहा कि अगर गेम को बेहतर बनाने के लिए और समय चाहिए, तो उसे दिया जाएगा। GTA V 2013 में रिलीज हुआ था और इसे कई बार नए कंसोल पर दोबारा लॉन्च किया गया। गेम का ऑनलाइन मोड भी लोकप्रिय है और GTA+ सब्सक्रिप्शन में साल-दर-साल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।