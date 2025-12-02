ऐपल संचार साथी ऐप प्रीलोड के फैसले का करेगी विरोध (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल आईफोन पर संचार साथी ऐप के भारत सरकार के फैसले का करेगी विरोध

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:11 pm Dec 02, 202502:11 pm

क्या है खबर?

आईफोन निर्माता कंपनी ऐपल संचार साथी ऐप को लेकर किए गए भारत सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल यह आदेश नहीं मानने का योजना बना रही है और अपनी चिंताएं सरकार को बताएंगी। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे 90 दिनों के अंदर इस ऐप को हर नए फोन में प्रीलोड करें, ताकि चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक किया जा सके।