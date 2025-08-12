किसी ने बना लिया आपका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट? जानें कैसे करें रिपोर्ट

आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों की नकल करना एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे अकाउंट असली प्रोफाइल की फोटो, नाम और जानकारी चुराकर धोखाधड़ी, उत्पीड़न या बदनाम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फॉलोअर्स को गुमराह कर सकते हैं, निजी जानकारी ले सकते हैं और आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी नकल कर रहा है, तो तुरंत सही तरीके से रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है।

#1 पहचान और सबूत जुटाना सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि नकली अकाउंट वाकई आपका या किसी जानने वाले का होने का दिखावा कर रहा है। देखें कि क्या आपकी तस्वीरें, नाम या निजी जानकारी बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई हैं। ऐसे मामलों में नकली प्रोफाइल, पोस्ट और मैसेज के स्क्रीनशॉट लें और प्रोफाइल का लिंक सहेजें। यह सबूत इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने या आगे कानूनी कदम उठाने के लिए जरूरी होगा। बिना पुख्ता सबूत के कार्रवाई धीमी हो सकती है।

#2 इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने का तरीका रिपोर्ट करने के लिए नकली प्रोफाइल खोलें और ऊपर दाईं ओर 3 डॉट पर टैप करें। फिर 'रिपोर्ट'> 'अकाउंट रिपोर्ट करें'> 'किसी और का होने का दिखावा कर रहा है' चुनें। इसके बाद 'मुझे' या 'मेरे जानने वाले' का विकल्प चुनें और निर्देशों का पालन करें। गंभीर मामलों में वेब फॉर्म भरकर पहचान पत्र अपलोड करें। इंस्टाग्राम आमतौर पर कुछ दिनों में समीक्षा करता है, हालांकि समय परिस्थिति पर निर्भर करता है।