ऐपल ने लिक्विड ग्लास लुक वापस पाने का दिया विकल्प, जानिए क्यों किया
क्या है खबर?
आईफोन निर्माता ऐपल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे लिक्विड ग्लास को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करना आसान हो गया है। अब यूजर अपने मोबाइल और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के नया बीटा अपडेट में शामिल एक नई सेटिंग की मदद से लिक्विड ग्लास के रंग-रूप को क्लियर या टिंटेड में बदल सकेंगे। यह नया फीचर iOS 26, आईपैडOS 26 और मैकOS 26 के सार्वजनिक लॉन्च के शुरुआती दिनों में यूजर्स की प्रतिक्रिया को देखते हुए पेश किया।
कारण
विकल्प देने के पीछे क्या है वजह?
iOS 26 और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया नया यूजर इंटरफेस 2013 के बाद से कंपनी का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव था, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। कुछ का कहना है कि यह कई हिस्सों को पढ़ने में मुश्किल बनाता है, जिसमें ऐपल म्यूजिक और अन्य ऐप्स में नोटिफिकेशन कंट्रोल शामिल हैं। दूसरी तरफ कुछ को नया रूप पसंद आया। अगल-अलग प्रतिक्रियाओं के बाद उसने लिक्विड ग्लास के स्वरूप पर कुछ कंट्रोल यूजर्स को वापस सौंप दिया।
रणनीति
ऐपल की पुरानी रणनीति के अनुरूप निर्णय
ऐपल बड़े बदलाव करना पसंद करती है, लेकिन जिन लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह अक्सर एक विकल्प भी देती है। जब 2021 में कंपनी ने सफारी का एड्रेस स्क्रीन के नीचे कर दिया। उस समय के विवादास्पद फैसले पर कुछ यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया के बाद आईफोन निर्माता ने बार को स्क्रीन के ऊपर वापस करने का विकल्प जोड़ा। अब ऐपल लिक्विड ग्लास के साथ भी ऐसा ही रुख अपना रही है।