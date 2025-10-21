ऐपल ने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिक्विड ग्लास के रंग-रूप को टिंटेड में बदलने का विकल्प दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने लिक्विड ग्लास लुक वापस पाने का दिया विकल्प, जानिए क्यों किया

क्या है खबर?

आईफोन निर्माता ऐपल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे लिक्विड ग्लास को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करना आसान हो गया है। अब यूजर अपने मोबाइल और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के नया बीटा अपडेट में शामिल एक नई सेटिंग की मदद से लिक्विड ग्लास के रंग-रूप को क्लियर या टिंटेड में बदल सकेंगे। यह नया फीचर iOS 26, आईपैडOS 26 और मैकOS 26 के सार्वजनिक लॉन्च के शुरुआती दिनों में यूजर्स की प्रतिक्रिया को देखते हुए पेश किया।