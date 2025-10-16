ऐपल ने M5 आईपैड प्रो 99,990 रुपये की कीमत में किया लॉन्च, जानिए सभी फीचर्स 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने M5 मैकबुक प्रो के साथ M5 आईपैड प्रो को भी लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्राफिक्स और कनेक्टिविटी में बड़े सुधारों के साथ आया है। नया आईपैड प्रो 2 डिस्प्ले साइज (11 इंच और 13 इंच) में उपलब्ध है। इसे क्रिएटिव और पेशेवर यूजर्स के लिए बनाया गया है, ताकि वे तेज प्रदर्शन और बेहतर डिजाइन के साथ अधिक सहज अनुभव प्राप्त कर सकें। इसका प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो चुका है।

फीचर्स बेहतर परफॉर्मेंस और तेज प्रोसेसिंग नया M5 चिप पुराने M4 की तुलना में 3.5 गुना और M1 की तुलना में 5.6 गुना तेज AI प्रदर्शन देता है। इसमें 10-कोर CPU और 16-कोर न्यूरल इंजन शामिल है, जो जटिल ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग को आसानी से संभालता है। मेमोरी बैंडविड्थ को 150GB/s तक बढ़ाया गया है और स्टोरेज स्पीड पहले से दोगुनी है। यह डिवाइस 70W के चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है।

अन्य फीचर्स डिस्प्ले और कनेक्टिविटी में सुधार आईपैड प्रो का अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले टेंडेम OLED तकनीक पर आधारित है, जो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR कंटेंट के लिए बेहतरीन विजुअल देता है। 11-इंच मॉडल 5.3 मिमी और 13-इंच मॉडल 5.1 मिमी मोटा है। इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6 और 5G सपोर्ट के साथ नया N1 वायरलेस चिप दिया गया है। यह ऐपल पेंसिल प्रो, USB-C पेंसिल और अपडेटेड मैजिक कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है।