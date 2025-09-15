आईफोन 17 के बाद ऐपल अब ये 10 नए डिवाइस करने वाली है लॉन्च 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने हाल ही में आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है। अब कंपनी आने वाले महीनों में कई और नए प्रोडक्ट पेश करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले डेढ़ साल में कम से कम 10 नए डिवाइस आने वाले हैं। इनमें से करीब आधे 2025 के अंत तक बाजार में आ जाएंगे, जबकि बाकी 2026 की शुरुआत में पेश किए जा सकते हैं।

#1 2025 में आने वाले उत्पाद रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक ऐपल कई बड़े अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। इसमें M5 चिप वाला नया आईपैड प्रो शामिल होगा, जिसमें पोर्ट्रेट मोड में दूसरा फ्रंट कैमरा मिल सकता है। विजन प्रो हेडसेट को भी M5 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, एयरटैग 2 में नई U2 चिप होगी, जिससे ट्रैकिंग की सटीकता बढ़ेगी और चीजों को खोजना और आसान होगा।

#2 स्मार्ट होम डिवाइस का अपग्रेड ऐपल अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को भी अपडेट करेगा। कंपनी ऐपल TV और होमपॉड मिनी में प्रोसेसर अपग्रेड दे सकती है और नई N1 नेटवर्किंग चिप जोड़ सकती है। ऐपल TV को अगली पीढ़ी के सिरी और आने वाले ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं, होमपॉड मिनी को नए रंगों और बेहतर हार्डवेयर के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, जिससे स्मार्ट होम अनुभव और उन्नत होगा।

#3 2026 की शुरुआत के प्लान 2026 की शुरुआत में ऐपल कई और डिवाइस ला सकता है। इनमें M5 चिप वाले मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर शामिल होंगे, जिनमें मुख्य रूप से परफॉर्मेंस और बैटरी में सुधार होगा। कंपनी 2 नए मैक डिस्प्ले पर भी काम कर रही है, जिनमें से एक स्टूडियो डिस्प्ले का नया वर्जन होगा। इसके अलावा, आईफोन 17e नाम का एंट्री-लेवल मॉडल भी 2026 के वसंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है।