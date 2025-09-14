OpenAI भारतीय शिक्षकों को करेगा प्रशिक्षित, ARISE से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने भारत में एसोसिएशन फॉर रीइन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन (ARISE) के साथ साझेदारी की है। ChatGPT निर्माता के इस सहयोग का उद्देश्य देशभर के K-12 शिक्षकों तक एडवांस AI टूल और प्रशिक्षण देना है। ARISE ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने 8वें वार्षिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान 'AI के माध्यम से स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाना' विषय पर एक मास्टरक्लास का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा में AI का महत्व बताया गया।
फायदा
मास्टरक्लास में बताए AI के फायदे
OpenAI की ओर से आयोजित मास्टरक्लास में इस बात का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया कि कैसे AI शिक्षकों को पाठ की योजना बनाने, छात्रों की सहभागिता बढ़ाने और सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने में सहायता कर सकता है। सत्र में शिक्षकों की जगह लेने के बजाय शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध को बेहतर बनाने में एक सशक्त सहयोगी के रूप में AI की क्षमता पर जोर दिया गया। ARISE और OpenAI के बीच चल रहे सहयोग का उद्देश्य भी बताया गया।
उद्देश्य
क्या है इस साझेदारी का उद्देश्य?
इस साझेदारी का उद्देश्य शैक्षणिक कर्मचारियों को उनके शिक्षण पद्धतियों में AI को जिम्मेदारी से एकीकृत करने के लिए आवश्यक टूल प्रदान करना है। इस तरह, स्कूल शिक्षाशास्त्र, नैतिकता और भारत की विविध शैक्षिक वास्तविकताओं को सर्वोपरि रखते हुए भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। ARISE ने कहा कि यह सहयोग शिक्षकों और स्कूलों को उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल उपकरणों से लैस करके भारत के स्कूली शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।