OpenAI भारतीय शिक्षकों को AI से प्रशिक्षित करेगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI भारतीय शिक्षकों को करेगा प्रशिक्षित, ARISE से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने भारत में एसोसिएशन फॉर रीइन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन (ARISE) के साथ साझेदारी की है। ChatGPT निर्माता के इस सहयोग का उद्देश्य देशभर के K-12 शिक्षकों तक एडवांस AI टूल और प्रशिक्षण देना है। ARISE ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने 8वें वार्षिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान 'AI के माध्यम से स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाना' विषय पर एक मास्टरक्लास का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा में AI का महत्व बताया गया।