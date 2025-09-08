ऐपल आईफोन 17 एयर कल इन फीचर्स के साथ हो सकता है लॉन्च
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल कल (9 सितंबर) अपने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करेगी, जिसमें सबसे खास आईफोन 17 एयर मॉडल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन 2017 में आए आईफोन X के बाद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। इवेंट का नाम 'अवे ड्रॉपिंग' रखा गया है और भारत में यह रात 10:00 बजे से देखा जा सकेगा। कंपनी इस नए मॉडल को डिजाइन और तकनीक में गेमचेंजर बताने की तैयारी कर रही है।
डिजाइन और डिस्प्ले
आईफोन 17 एयर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बेहद पतला डिजाइन होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका वजन केवल 145 ग्राम हो सकता है। इसकी मोटाई केवल 5.5 मिमी होगी, जो अब तक का सबसे पतला आईफोन होगा। यह फोन आईफोन 16 प्लस के 6.7 इंच स्क्रीन की जगह 6.6 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। नए हाइब्रिड टाइटेनियम-एल्यूमीनियम फ्रेम से फोन हल्का और मजबूत होगा।
कैमरा
48MP का हो सकता है वाइड रियर कैमरा
इस फोन में 48MP का वाइड रियर कैमरा दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें फ्रंट कैमरा 24MP का होगा, जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आईफोन 17 एयर में नया A19 चिपसेट और 12GB रैम होगी, जिससे परफॉर्मेंस काफी तेज होगी। इस हैंडसेट में बैटरी छोटी होने के बावजूद ऐपल प्रोसेसर और बैटरी तकनीक पर भरोसा कर रही है, ताकि उपयोग के दौरान बैकअप सही बना रहे।
कीमत
भारत में संभावित कीमत
आईफोन 17 एयर की बैटरी 2,800mAh की हो सकती है और इसमें 25W तक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7 और नया C1 मॉडेम दिया जा सकता है। यह हैंडसेट mmWave 5G बैंड को सपोर्ट नहीं करेगा। इस मॉडल की कीमत अमेरिका में 899 डॉलर (करीब 89,900 रुपये) हो सकती है। भारत में टैक्स और आयात शुल्क के कारण इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।