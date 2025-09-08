ऐपल आईफोन 17 एयर कल इन फीचर्स के साथ हो सकता है लॉन्च

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल कल (9 सितंबर) अपने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करेगी, जिसमें सबसे खास आईफोन 17 एयर मॉडल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन 2017 में आए आईफोन X के बाद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। इवेंट का नाम 'अवे ड्रॉपिंग' रखा गया है और भारत में यह रात 10:00 बजे से देखा जा सकेगा। कंपनी इस नए मॉडल को डिजाइन और तकनीक में गेमचेंजर बताने की तैयारी कर रही है।

डिजाइन डिजाइन और डिस्प्ले आईफोन 17 एयर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बेहद पतला डिजाइन होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका वजन केवल 145 ग्राम हो सकता है। इसकी मोटाई केवल 5.5 मिमी होगी, जो अब तक का सबसे पतला आईफोन होगा। यह फोन आईफोन 16 प्लस के 6.7 इंच स्क्रीन की जगह 6.6 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। नए हाइब्रिड टाइटेनियम-एल्यूमीनियम फ्रेम से फोन हल्का और मजबूत होगा।

कैमरा 48MP का हो सकता है वाइड रियर कैमरा इस फोन में 48MP का वाइड रियर कैमरा दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें फ्रंट कैमरा 24MP का होगा, जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आईफोन 17 एयर में नया A19 चिपसेट और 12GB रैम होगी, जिससे परफॉर्मेंस काफी तेज होगी। इस हैंडसेट में बैटरी छोटी होने के बावजूद ऐपल प्रोसेसर और बैटरी तकनीक पर भरोसा कर रही है, ताकि उपयोग के दौरान बैकअप सही बना रहे।