नासा ने जारी किया अलर्ट, इस हफ्ते पृथ्वी के करीब पहुंचेगा बड़ा एस्ट्रोयड

नासा ने जारी किया अलर्ट, इस हफ्ते पृथ्वी के करीब पहुंचेगा बड़ा एस्ट्रोयड
क्या है खबर?
अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़े एस्ट्रोयड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो इस हफ्ते पृथ्वी के काफी करीब पहुंचने वाला है। नासा के ट्रैकर के अनुसार, एस्ट्रोयड 2025 QV9 गुरुवार को हमारे ग्रह से सबसे नजदीक आएगा और यह लगभग 20 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि खगोलीय दृष्टि से यह दूरी काफी कम मानी जाती है, इसलिए एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं।
गति
एस्ट्रोयड का आकार और गति
नासा के अनुसार, यह अंतरिक्षीय चट्टान लगभग एक हवाई जहाज के बराबर आकार की है। इसका व्यास करीब 100 फीट (33 मीटर) है और यह 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एस्ट्रोयड एटन समूह से संबंधित है, जो अक्सर पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं। यही कारण है कि ऐसे खगोलीय पिंडों पर लगातार निगरानी रखना जरूरी माना जाता है।
संभावना
खतरे की कोई संभावना नहीं
नासा ने साफ किया है कि एस्ट्रोयड 2025 QV9 पृथ्वी से गुजरते समय किसी तरह का खतरा पैदा नहीं करेगा। एजेंसी के मानकों के अनुसार, कोई भी वस्तु तभी खतरनाक मानी जाती है जब उसका आकार 85 मीटर से बड़ा हो और वह 74 लाख किलोमीटर से कम दूरी पर गुजरे। हालांकि, यह एस्ट्रोयड इन मानकों में फिट नहीं बैठता, फिर भी वैज्ञानिक इसके कक्षीय बदलाव की संभावना पर नजर रख रहे हैं।