नासा ने जारी किया अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्साबे)

नासा ने जारी किया अलर्ट, इस हफ्ते पृथ्वी के करीब पहुंचेगा बड़ा एस्ट्रोयड

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:09 pm Sep 08, 202512:09 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़े एस्ट्रोयड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो इस हफ्ते पृथ्वी के काफी करीब पहुंचने वाला है। नासा के ट्रैकर के अनुसार, एस्ट्रोयड 2025 QV9 गुरुवार को हमारे ग्रह से सबसे नजदीक आएगा और यह लगभग 20 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि खगोलीय दृष्टि से यह दूरी काफी कम मानी जाती है, इसलिए एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं।