ऐपल के फोल्डेबल आईफोन डुओ की बिक्री शुरू, स्टोर के बाहर लगी कतारें
क्या है खबर?
ऐपल के पहले फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 3 लाख रुपये की कीमत वाले इस फोन की बिक्री आज (23 अक्टूबर) से शुरू हो रही है। पहले से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलेगी, जबकि कई लोग सीधे स्टोर पहुंचकर फोन खरीद रहे हैं। मांग ज्यादा और शुरुआती स्टॉक सीमित होने के कारण कई जगहों पर दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं।
मांग
महंगी कीमत के बावजूद फोन खरीदने की होड़
आईफोन डुओ की कीमत 3 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि 2TB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4.50 लाख रुपये तक पहुंचती है।
इतनी अधिक कीमत के बावजूद फोन को शुरुआती ग्राहकों और ऐपल के पुराने प्रशंसकों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। न्यूयॉर्क के कंपनी के प्रमुख स्टोर सहित एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई स्थानों पर भी खरीदारों की कतारें देखी गईं।
सीमित उपलब्धता के कारण कुछ ग्राहक सीधे स्टोर पहुंचकर फोन पाने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनौती
कम सप्लाई और फोन बनाने में मुश्किल से बढ़ा इंतजार
ऐपल के सामने अब ग्राहकों की मांग पूरी करने की चुनौती है। फोन में इस्तेमाल होने वाली नई स्क्रीन और खास हिंज तकनीक के कारण इसका निर्माण आसान नहीं है।
फिलहाल इसका उत्पादन चीन की कुछ ही जगहों पर हो रहा है। कंपनी की वेबसाइट पर नए ऑर्डर देने वालों को जनवरी के आखिर तक डिलीवरी का इंतजार करना पड़ सकता है।
हालांकि, कुछ ग्राहकों के लिए डिलीवरी का अनुमान नवंबर या दिसंबर तक भी आगे बढ़ा है।
कमाई
आईफोन कारोबार से ऐपल को बड़ी कमाई की उम्मीद
आईफोन कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और कुल राजस्व में इसका हिस्सा करीब आधा है।
नया फोल्डेबल फोन ऐसे समय आया है, जब महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके पुर्जों की लागत बढ़ रही है। ऐपल 2 नवंबर को अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी, लेकिन उनमें नए फोन की बिक्री शामिल नहीं होगी।
यह नतीजे आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की शुरुआती बिक्री का हाल बताएंगे, जिन्हें 18 सितंबर को बाजार में उतारा गया था।