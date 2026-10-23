ऐपल के फोल्डेबल आईफोन डुओ की बिक्री शुरू

ऐपल के फोल्डेबल आईफोन डुओ की बिक्री शुरू, स्टोर के बाहर लगी कतारें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Oct 23, 202609:25 am

क्या है खबर?

ऐपल के पहले फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 3 लाख रुपये की कीमत वाले इस फोन की बिक्री आज (23 अक्टूबर) से शुरू हो रही है। पहले से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलेगी, जबकि कई लोग सीधे स्टोर पहुंचकर फोन खरीद रहे हैं। मांग ज्यादा और शुरुआती स्टॉक सीमित होने के कारण कई जगहों पर दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं।