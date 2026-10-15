भारत में ऐपल आईफोन डुओ की बुकिंग कल से होगी शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

ऐपल के ऑनलाइन स्टोर पर चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

इसके अलावा, पात्र ग्राहकों को 6 महीने तक नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड पर ये ऑफर लागू हो सकते हैं।

ग्राहक ऐपल ट्रेड इन के जरिए अपना पुराना फोन देकर नया स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज में मिलने वाली रकम फोन की स्थिति और पात्रता पर निर्भर करेगी।