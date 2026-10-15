भारत में ऐपल आईफोन डुओ की बुकिंग कल से होगी शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स
क्या है खबर?
ऐपल के फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ की भारत में प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। ग्राहक शाम 5:30 बजे से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर फोन बुक कर सकेंगे। इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी। फोन स्टार व्हाइट और नाइट स्काई रंगों में उपलब्ध होगा। अपनी जरूरत के अनुसार ग्राहक अलग-अलग स्टोरेज विकल्प चुन सकेंगे। बता दें, इस फोन के साथ ऐपल ने फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाजार में पहला कदम रखा है।
स्क्रीन
फोन में मिलेंगी 2 अलग-अलग स्क्रीन
आईफोन डुओ में 7.6 इंच की अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन और 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन दी गई है।
फोन बंद होने पर भी बाहरी स्क्रीन से जरूरी काम किए जा सकेंगे। वहीं, फोन खोलने पर बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने, गेम खेलने और एक साथ कई काम करने की सुविधा मिलेगी। इसमें टाइटेनियम फ्रेम और हिंज कवर दिया गया है।
फोन में A20 प्रो प्रोसेसर और 48MP का डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम भी शामिल है।
ऑफर
बैंक ऑफर और पुराने फोन को बदलने का विकल्प
ऐपल के ऑनलाइन स्टोर पर चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।
इसके अलावा, पात्र ग्राहकों को 6 महीने तक नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड पर ये ऑफर लागू हो सकते हैं।
ग्राहक ऐपल ट्रेड इन के जरिए अपना पुराना फोन देकर नया स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज में मिलने वाली रकम फोन की स्थिति और पात्रता पर निर्भर करेगी।
कीमत
आईफोन डुओ की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू
भारत में आईफोन डुओ के 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 2.99 लाख रुपये रखी गई है।
वहीं, 2TB स्टोरेज वाले सबसे महंगे मॉडल के लिए 4.49 लाख रुपये खर्च करने होंगे। फोन में 256GB से लेकर 2TB तक स्टोरेज के विकल्प मिलेंगे। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकेंगे।
इसकी प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होगी, जबकि ग्राहक 23 अक्टूबर से इसे खरीद सकेंगे।