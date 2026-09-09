ऐपल आईफोन 18 प्रो सीरीज AI फीचर्स और A20 प्रो चिपसेट के साथ लॉन्च

आईफोन 18 प्रो में ज्यादा ताकतवर AI फीचर्स हैं।

ऐपल इंटेलिजेंस अब सफारी में वेबपेज की जानकारी समझ सकता है और शॉर्टकट में यूजर के लिए ऑटोमेशन तैयार कर सकता है। नया सिरी यूजर की स्क्रीन पर दिख रही चीजों को समझकर ऐप्स में खुद काम कर सकता है।

यह थर्ड-पार्टी सेवाओं के साथ भी काम करेगा। ऐपल के अनुसार, सिरी अब 3 लाख से ज्यादा ऐप्स के साथ काम कर सकता है और रोज 2.5 अरब रिक्वेस्ट संभालता है।